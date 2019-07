7 er døde og 60 kvæstede i to jordskælv i Filippinerne

To jordskælv har lørdag morgen ramt en gruppe øer i det nordlige Filippinerne med få timers mellemrum.

Dødstallet stiger, efter at to jordskælv har ramt Filippinerne kort før daggry lørdag.

Syv mennesker er bekræftet døde, mens 60 andre er kvæstede. Yderligere meldes en person savnet.

Det oplyser lokale myndigheder ifølge nyhedsbureauet dpa.

Skælvene havde ifølge USA's geologiske overvågningscenter, USGS, en beregnet størrelse på henholdsvis 5,4 og 5,9 og ramte en gruppe øer i Luzonstrædet i det nordlige Filippinerne.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Værst gik det ud over landsbyen Itbayat i provinsen Batanes knap 700 kilometer nord for hovedstaden Manila.

Lederen af redningsarbejdet, Dan Esdicul, fortæller, at samtlige over 1000 indbyggere i landsbyen er blevet evakueret af frygt for efterskælv,

- Vi oplever efterskælv hver anden time, og det er sikrest for alle at være uden for deres huse, siger han til radiostationen DZMM ifølge dpa.

Itbayat ligger i Luzonstrædet, som deler Filippinerne og Taiwan.