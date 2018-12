65.000 gik med i klimamarch i Bruxelles

Titusindvis af mennesker deltog søndag i en protestmarch gennem det centrale Bruxelles med krav om, at der bliver fastsat strengere krav for udslip af klimagasser.

Belgisk politi oplyser, at omkring 65.000 mennesker deltog i klimamarchen, som gik forbi EU's hovedkvarter i den belgiske hovedstad.

Marchen fandt sted samtidig med, at den internationale klimakonference COP24 blev indledt i Katowice i Polen. Her skal delegerede fra næsten 200 af verdens lande forsøge at nå til enighed om et regelsæt for gennemførelsen af Paris-aftalen.

Arrangørerne meddeler, at søndagens aktion, som fandt sted i drivende regn, var den største klimamarch nogensinde i Belgiens historie.

Mange aktivister havde deres børn med til demonstrationen.

En aktivist, der talte gennem en megafon, Evert Nicolai fra Oxfam Action, opfordrede verdens politiske ledere til at gøre, hvad der er nødvendigt for at bekæmpe klimaforandringerne.

- Politikere, hvor er I? I er nødt til at stå sammen med os, befolkningen. Der er ikke nogen planet B, sagde Nicolai.

Marchen blev afsluttet i Parc Cinquantenaire ved EU-institutionerne. Her blev der holdt taler, og der var optrædener. Offentlig transport var gratis i Bruxelles dagen igennem.

Repræsentanter fra deltagerlande i klimamødet i Polen indledte drøftelserne med en opfordring til handling for at bremse de "akutte" trusler, som klimaforandringerne udgør.

Den opfordring kommer fra en række ledere af tidligere FN-klimakonferencer. De skriver i en fælles udtalelse, at de omkring 195 lande, der deltager i COP24, må "tage beslutsomme skridt for at håndtere disse akutte trusler".

- Effekten af klimaforandringer er i stigende grad svær at ignorere, lyder det i udtalelsen.