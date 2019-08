5000 lig fundet i umærkede grave i Mexico siden 2006

Op mod 5000 personer er fundet i over 3000 umærkede grave i Mexico siden 2006, hvor hæren blev sat ind i kampen mod landets narkotikakarteller. Det siger myndighederne i en ny rapport om narkotikakrigens ofre.

- Det er første gang, at myndighederne har offentliggjort tallene på umærkede grave, siger Karla Quintana, som leder den nationale kommission for eftersøgning af savnede personer.

Hun siger, at der er fundet 3024 umarkerede grave på nationalt plan - med mindst 4974 lig.

Karla Quintana offentliggjorde tallene på en pressekonference sammen med præsident Andres Manuel Lopez Obrador på Den Internationale Dag for Forsvundne Personer.

Samtidig demonstrerede familier til savnede foran præsidentpaladset og krævede mere effektive eftersøgninger.

- Hvor er vores børn? Myndighederne ignorerer os. Vi er familierne til dem, som de søger efter, men når vi giver oplysninger til politiet, bliver der ikke handlet på det, siger en demonstrant, Maria Melo, hvis bror forsvandt i 2009.

- Myndighederne mener, at de fleste af ofrene er blevet dræbt af kriminelle bander - sommetider i et samarbejde med lokale korrupte politifolk og magthavere, siger Alejandro Encinas Rodríguez, som er viceminister med ansvar for menneskerettigheder.

Over 40.000 personer er meldt savnede af deres familier.

Den venstreorienterede præsident, Lopez Obrador, har bebudet en optrapning af kampen mod narkotikakartellerne, men indtil videre er volden kun taget til i hans regeringstid.

Eksperter siger, at militærets indsats mod narkotikabanderne har haft den utilsigtede virkning, at kartellerne er blevet splittet op i mindre og stadigt mere aggressive og ekstremt voldelige grupper.