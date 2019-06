500 anholdt for protester mod falsk demokrati i Kasakhstan

Politiet i Kasakhstan har søndag anholdt omkring 500 mennesker, som deltog i flere demonstrationer mod søndagens præsidentvalg.

Demonstranterne mener, at valget er en falsk opvisning i demokrati.

Kampklædt politi var med til at sætte hårdt ind mod demonstrationerne i hovedstaden Nur-Sultan og i Almaty, der er Kasakhstans økonomiske centrum.

Det er uklart, om der vil blive rejst sigtelser mod nogle af de anholdte.

Demonstranterne opfordrede vælgerne i Kasakhstan til at boykotte valget, som de mener, er iscenesat og skræddersyet til at indsætte en ny præsident, der er loyal over for den gamle.

Kasakhstans enevældige leder gennem næsten 30 år, Nursultan Nazarbajev, genopstiller ikke til præsidentposten.

Den 78-årige Nazarbajev blev i 2015 genvalgt med støtte fra knap 98 procent af vælgerne.

Ved dette valg har han udpeget den 66-årige tidligere diplomat Kasym-Jomart Tokajev som sin afløser og opfordret alle til at stemme på ham.

Tokajev var formand for senatet, da han i marts overtog præsidentposten frem til valget.

Han var det eneste kendte ansigt blandt de i alt syv kandidater ved valget.

Med sloganet "Kontinuitet. Retfærdighed. Fremdrift" - og ikke mindst med Nazarbajev i ryggen og nul opposition i landets parlament - ses Tokajev som storfavorit til posten.

Demonstranternes opfordring til boykot ser ikke ud til at have haft den store effekt, hvis man skal tro tallene fra valgkommissionen der viser, at 77,4 procent af vælgerne benyttede sig af deres ret til at stemme.

Regeringen kontrollerer i vid udstrækning medier og sociale netværk i Kasakhstan. Hele valgdagen igennem har myndighederne i Kasakhstan blokeret for sociale medier, skriver nyhedsbureauet Reuters.