44 omkommer ved busulykke i det nordlige Indien

Mindst 44 mennesker blev dræbt, da en bus styrtede ned i en kløft i den bjergrige indiske delstat Himachal Pradesh, oplyser myndighederne i området.

28 personer blev kvæstet ved ulykken, der skete torsdag aften dansk tid - mange af dem livsfarligt.

Den overfyldte, private bus kørte af vejen og styrtede ned i en 150 meter dyb kløft i Kullu distriktet i delstaten, som ligger i Himalayabjergene.

Mange af ofrene var kvinder og børn, som var på vej hjem fra arbejde og skole, siger Kullus politichef, Shalini Agnihotri.

Den indiske premierminister, Narendra Modi, udtrykker i et Tweet "dyb bedrøvelse" over ulykken.

Shalini Agnihotri siger, at de kvæstede blev bragt til et hospital, hvor en del døde under operationer.

Bussen medbragte over 60 passagerer. En stor del af dem sad på taget.

Chaufføren mistede kontrollen over køretøjet i en skarp kurve, hvorefter bussen rullede nedad en skarp bjergskråning.

Optagelser fra stedet viser vraget af den farvestrålende bus ligge på klipper ved et vandløb, hvor redningsfolk hjælper de overlevende.

Agnihotri siger, at en efterforskning er indledt for at fastslå årsagen til ulykken.

Dødsulykker er ikke ualmindelige på delstatens stejle og krogede veje, hvor mange overtræder fartbegrænsningerne og kører med overfyldte køretøjer.

Der bliver gennemsnitligt dræbt 150.000 mennesker om året ved trafikulykker i Indien.

/ritzzau/AFP