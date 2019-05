42 indsatte er fundet døde i fire brasilianske fængsler

Dagen efter, at 15 indsatte blev dræbt under sammenstød i et brasiliansk fængsel, findes 42 indsatte døde.

42 indsatte er mandag fundet døde i brasilianske fængsler.

Det sker, dagen efter at 15 indsatte blev dræbt under et sammenstød mellem bander i et fængsel i Brasilien.

Det oplyser de regionale fængselsmyndigheder, skriver nyhedsbureauet Reuters.

De 42 personer skal ifølge den lokale tv-station TV Globo være fundet kvalt til døde i fire forskellige fængsler i delstaten Amazonas.

Søndag udbrød der uroligheder under besøgstiden i et fjerde fængsel knap 30 kilometer fra Manuas, der er delstatshovedstaden i Amazonas. Her blev 15 personer dræbt.

I januar 2017 dannede det samme fængsel ramme om et oprør, der varede næsten 20 timer og efterlod 56 mennesker døde.