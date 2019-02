40 britiske eksambassadører opfordrer til at udsætte brexit

Det tjener ikke Storbritanniens interesser at haste et brexit igennem, mener en række tidligere ambassadører.

Mere end 40 tidligere britiske ambassadører opfordrer premierminister Theresa May til at udsætte Storbritanniens skilsmisse med EU.

Det skriver den britiske avis The Times, der citerer et fælles indlæg fra de tidligere ambassadører.

De opfordrer May til at forlænge Storbritanniens medlemskab af unionen for at få tid til at forhandle vilkårene for det fremtidige forhold mellem EU og Storbritannien på plads.

Medmindre May får godkendt en skilsmisseaftale i det britiske parlament inden den 29. marts, vil hun skulle tage stilling til, hvorvidt brexit skal udsættes, eller Storbritannien skal forlade EU uden en aftale.

Ifølge de tidligere ambassadører vil den første mulighed således være den bedste.

Diplomaterne advarer om, at premierministerens nuværende politik ikke vil resultere i et succesfuldt exit fra den Europæiske Union, men derimod vil medføre årevis med forhandlinger og genforhandlinger med Bruxelles.

Storbritanniens nationale interesser vil være bedre tjent ved at udsætte brexit og give tid til en eventuel ny folkeafstemning, lyder argumentet.

Diplomaterne bag opfordringen inkluderer blandt andet tidligere britiske ambassadører i USA, Frankrig og Rusland, skriver The Times.

Torsdag mødes de britiske parlamentsmedlemmer igen i Underhuset for at diskutere landets vej ud af EU.

Her vil regeringen foreslå at fortsætte den retning, som et flertal i Underhuset stemte for 29. januar.

Her blev det afgjort, at regeringen kunne søge en genforhandling med EU om den del af aftalen, som omhandler Nordirland.

En gruppe konservative politikere har dog påpeget, at Underhuset samtidig vedtog en symbolsk udtalelse, hvor et flertal afviser at forlade EU uden en aftale.

Det vil ifølge kritikerne fjerne EU's incitament til at give flere indrømmelser til Storbritannien, hvilket kan blive et stridspunkt ved torsdagens diskussion.