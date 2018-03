Computerhackeren, der i sin tid meldte den amerikanske whistleblower Chelsea Manning til myndighederne, er død - 37 år.

Det oplyser myndighederne i Kansas, skriver The Guardian.

Adrian Lamo, der vidnede i sagen mod Chelsea Manning, blev bekræftet død fredag i Sedgewick County. Dødsårsagen kendes endnu ikke.

Den tidligere amerikanske soldat Chelsea Manning blev i 2013 dømt for at have lækket tusindvis af fortrolige dokumenter til whistleblower-organisationen WikiLeaks.

Dokumenterne indeholdt blandt andet oplysninger om amerikanske operationer i Irak og Afghanistan.

Manning forsøgte to gange at begå selvmord under sit fængselsophold. Den dømte soldats støtter havde længe frygtet, at Manning ikke ville overleve den lange fængselsstraf på 35 år for spionage.

Chelsea Manning blev sidste år løsladt fra et militærfængsel. Det skete, da den daværende præsident, Barack Obama, på usædvanlig vis valgte at forkorte Mannings 35 års fængselsdom.

Det skete som en af præsidentens sidste gerninger i Det Hvide Hus.

Adrian Lamo mødte Manning online i 2010. Manning kontaktede Lamo efter at have læst en artikel om, hvordan hackeren havde brudt ind i computere hos store amerikanske virksomheder som The New York Times, Yahoo og Microsoft.

Adrian Lamo meldte senere Manning til det føderale forbundspoliti, FBI.

Lamo blev i visse kredse kaldt "verdens mest forhadte hacker". Men den nu afdøde hacker forklarede sig således:

- Hvis jeg ikke havde gjort noget, så ville jeg altid skulle tænke over, om de hundredtusindvis af dokumenter, der blev lækket, ville koste menneskeliv - enten direkte eller indirekte.

Chelsea Manning endte med at blive en af de hårdest straffede whistleblowere i amerikansk historie.

Hun annoncerede tidligere på året, at hun stiller op som kandidat ved valget til det amerikanske senat.

Chelsea Manning, der blev født som Bradley Manning, men gennemgik hormonbehandling i fængslet, har blandt andet været stor fortaler for transkønnedes rettigheder.