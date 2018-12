32 religiøse demonstranter anholdt ved grænsen til Mexico

32 personer er mandag blevet anholdt under en demonstration for migranters rettigheder i USA. Heriblandt er flere religiøse ledere.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Demonstrationen var organiseret af den kristne bevægelse kvækerne i forbindelse med 70 året for FN's menneskerettigheder.

Mere end 400 demonstranter var mødt op ved den amerikanske grænse til Mexico. Nærmere bestemt grænseovergangen i San Diego, Californien.

Her viste de deres sympati med karavanen af migranter, der er nået frem til den mexicanske side af grænsen med ønsket om at få asyl i USA.

Demonstranterne opfordrede desuden den amerikanske regering til at stoppe tilbageholdelsen og deporteringen af migranter.

Mange ledere af kirker, moskéer, synagoger og religiøse ledere for den oprindelige befolkning i USA deltog i protesten.

Ifølge de amerikanske myndigheder er 31 personer blevet anholdt for ulovlig indtrængning ved grænseområdet. Derudover er en person anholdt for at overfalde en betjent.

En gruppe demonstranter bevægede sig fra standen og ud i vandet ved grænseovergangen, hvor grænsebetjente forsøgte at stoppe dem. Her blev flere lagt i håndjern. Det viser billeder fra nyhedsbureauet AP.

Det er det andet sammenstød ved grænsen, siden mere end 6000 migranter ankom til den mexicanske grænseby Tijuana i november.

Den 25. november forsøgte en række migranter at passere grænsen, hvilket førte til et sammenstød med grænsebetjente.

Mandagens demonstration markerer indledningen på en uges nationale protester. De går under titlen: "Kærlighed kender ingen grænser: Et moralsk opråb for retfærdighed for migranter".

- Det rette at gøre er at møde op for at velkomme og velsigne børn, mødre og fædre, som søger asyl fra svære og umenneskelige forhold, siger Minerva Carcano. Hun er biskop i metodistkirken i San Francisco til AP.

- Den måde, vi agerer i disse tider, afgør, hvem vi bliver som nation.