3000 mennesker marcherer for kærlighed og dræbte i Christchurch

I stilhed gik flere tusinde mennesker lørdag gennem Christchurch for at hylde ofrene for sidste uges angreb.

3000 mennesker gik tidligt lørdag morgen gennem byen Christchurch i New Zealand i en "march for kærlighed".

De fremmødte ønskede at hylde de 50 bedende muslimer, der i sidste uge blev dræbt i en skudmassakre i byen.

Bannere og skilte med påskriften "Han ønskede at splitte os, men han har kun gjort os stærkere" og "Muslimer er velkomne, det er racister ikke" fyldte gaderne, mens de fremmødte bevægede sig i stilhed eller lavt sang med på en fredshymne.

- Vi føler, at had har kastet en mørk skygge efter sig, men i tider som disse er kærlighed den stærkeste kur, siger den 16-årige studerende Manaia Butler, som har været med til at organisere kærlighedsmarchen, til nyhedsbureauet Reuters.

Al Noor-moskéen, hvor 42 mennesker blev skudt og dræbt, er lørdag blevet genåbnet. Det samme bliver den nærliggende Linwood-moské, hvor flere mennesker også mistede livet, snart.

Det er anden dag i træk, at flere tusinde mennesker er samlet nær moskéerne i Christchurch, hvor angrebene fandt sted.

Fredag var mellem 3000 og 4000 mennesker mødt op til fredagsbøn ved Al Noor-moskéen. Mange var kommet udenlands fra for at være sammen med medlemmer af byens muslimske samfund og for at deltage i begravelser.

Familierne til de dræbte har ventet utålmodigt på at kunne begrave deres kære. Ifølge islamisk tro skal et lig renses og begraves hurtigst muligt, efter at døden har indtruffet.

Torsdag kunne politiet i New Zealand endelig oplyse, at alle 50 ofre er identificeret og frigivet, skriver nyhedsbureauet AP.

Den formodede gerningsmand er australske Brenton Harrison Tarrant, som er varetægtsfængslet i sagen sigtet for drab.

Politiet formoder, at Tarrant, der beskrives som højreekstremistisk, var alene om angrebet.

Den formodede gerningsmand optog en video, mens han likviderede mænd, kvinder og børn, der var til fredagsbøn.

Han skal sidde fængslet indtil 5. april, hvor en dommer skal tage stilling til, om han fortsat skal blive bag tremmer.