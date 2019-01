Lokale indbyggere havde gravet en 60 meter dyb skakt for at lede efter guld, da den pludselig kollapsede.

Mindst 30 personer har søndag mistet livet efter en voldsom ulykke i en guldmine i den nordøstlige del af Afghanistan.

Det oplyser Mohammad Rustam Raghi, der er distriktsguvernør i Badakhstan-provinsen, hvor ulykken fandt sted.

Yderligere syv personer kom til skade, da guldminen kollapsede.

Indbyggere i området havde gravet en 60 meter dyb skakt i et flodleje for at lede efter guld. De befandt sig i skakten, da den pludselig kollapsede.

- Personerne brugte en gravemaskine til at grave et stort hul ved floden, da det kollapsede og indespærrede adskillige personer.

- Mindst 30 er dræbt, og syv er kommet til skade, siger distriktsguvernøren.

Det står ikke umiddelbart klart, hvorfor skakten kollapsede.

En talsmand fra guvernørens kontor siger dog, at folkene i minen ikke var professionelle minearbejdere.

- De lokale indbyggere har været involveret i den her praksis i årtier, uden at regeringen har haft kontrol over dem. Fattige indbyggere prøver at tjene nogle ekstra penge ved hjælp af ulovlig minedrift, siger talsmanden.

- Vi har sendt et redningshold ud til området, men indbyggerne er allerede begyndt at bjærge lig fra stedet, lyder det.

Helikoptere fra forsvarsministeriet er blevet sendt til området for at give penge til de omkomnes familier og for at fragte ofre til hospitaler. Det siger Hashmat Bahaduri, en talsmand for De Nationale Katastrofemyndigheder.

Han bekræfter dødstallet, men advarer også om, at det fortsat kan stige.

Familierne til de sårede modtager 10.000 afghani - svarende til 870 kroner - mens familierne til de omkomne får 50.000 afghani - 4350 kroner. Det oplyser talsmanden fra katastrofemyndighederne.

Badakhstan er en afsidesliggende og bjergrig provins i det nordøstlige Afghanistan. Den grænser op til Kina, Pakistan og Tadsjikistan.