27 dræbt ved luftangreb rettet mod IS i Syrien

Mindst 13 krigere fra Islamisk Stat og 14 af deres slægtninge blev fredag dræbt ved et luftangreb udført af den USA-ledede koalition i det østlige Syrien, skriver AFP.

- Mindst 27 personer blev dræbt i Al-Shaafa. Blandt de 14 civile, som blev dræbt var otte børn, siger Rami Abdel Rahmane, som leder observatørgruppen Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder.

Luftangrebene fandt sted to dage efter, at den amerikanske præsident, Donald Trump, meddelte, at han har besluttet at trække USA's soldater i Syrien ud.

Beslutningen er blevet mødt af kritik fra USA's allierede, da de frygter, at tilbagetrækningen kan skabe et vakuum, som blandt andre IS vil udnytte.

Al-Shaafa er den ene af to tilbageværende landsbyer i et område, der stadig er under Islamisk Stats kontrol. Området ligger i floddalen øst for Eufrat.

Kurdiskledede styrker med luftstøtte fra USA indledte i september en operation mod området, der er kendt som Hajin-enklaven.

Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder sagde tidligere i denne måned, at tre måneders voldsomme kampe har dræbt mindst 820 af Islamisk Stats krigere.

Omkring 500 af de amerikanskstøttede soldater fra Syriens Demokratiske Styrker har mistet livet i kampen mod jihadisterne i Hajin-området.

Ifølge observatoriet er omkring 17.000 soldater fra den arabisk-kurdiske alliance indsat i kampen for at nedkæmpe Islamisk Stats sidste bastion i Syrien.

Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder har under hele den syv år lange konflikt indsamlet oplysninger om dræbte og sårede via netværk mange steder i Syrien.