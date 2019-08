258 fanger flygter fra fængsel i Papua under demonstration

Under en protest mod politiets hårde behandling af studerende fra Papua flygtede 258 fanger fra et fængsel.

Mindst 258 indsatte er flygtet fra et fængsel i Indonesiens Papua-provins. Fangeflugten skete mandag under en demonstration uden for fængslets mure.

Det oplyser en embedsmand tirsdag.

Mandag marcherede tusindvis af demonstranter gennem gaderne i provinsen West Papua. Flere af dem satte ild til regeringsbygninger som reaktion på den hårde behandling, studerende på den østlige del af Java angiveligt er blevet udsat for.

Indsatte i det statslige fængsel i byen Sorong, der huser 547 fanger, gjorde oprør og satte ild til dele af fængslet, efter at de var blevet provokeret af demonstranterne. Det forklarer fængselsdirektør Ade Kusumanto.

Ifølge fængselsdirektøren rev demonstranter en ydervæg ned, hvilket betød, at fangerne kunne flygte.

- Demonstranterne kastede sten mod fængslet, hvilket fik de indsatte til at gøre oprør og angribe vagter, siger Ade Kusumanto og tilføjer, at en vagt blev såret under urolighederne.

Indonesiens præsident, Joko Widodo, manede mandag til besindighed og fastslog, at regeringen respekterer indbyggerne i Papua-provinsen.

Demonstrationen var angiveligt udløst af beskyldninger om, at indonesisk politi fredag anholdt og fornærmede adskillige studerende fra Papua på deres sovesale i det østlige Java.

De studerende fra Papua hævder, at de blev udsat for hårdhændet behandling og racistiske verbale overgreb af betjentene.

Indonesiske sikkerhedsstyrker har de seneste måneder intensiveret deres aktioner i Papua. Det sker, efter at separatistiske oprørere dræbte over 20 vejarbejdere i december.

Separatister har kæmpet for Papua-provinsens uafhængighed siden 1960'erne.

Provinserne Papua og West Papua udgør den indonesiske halvdel af øen Ny Guinea.