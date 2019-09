2500 er registreret som savnet på Bahamas efter orkan

Embedsmænd i Bahamas siger ifølge Reuters, at 2500 mennesker er registreret som savnet efter orkanen Dorian hærgede øriget.

Da Dorian ramte Bahamas øst for Florida først på måneden, var det som en kategori 5-orkan.

Embedsmændene siger, at tallet for de savnede kan omfatte personer, som er flygtet til nødhjælpscentre forskellige steder på øerne.

- Listen er endnu ikke kontrolleret i forhold til regeringens opgørelser over de personer, som er i nødcentre eller som kan være blevet evakueret, siger Carl Smith fra Det Nationale Kriseberedskab i Bahamas.

Myndighederne arbejder på at få et overblik ved hjælp af databaser.

Tusindvis af mennesker er i lejre og beskyttelsescentre mange forskellige steder på øerne.

Myndighederne har bekræftet, at der officielt er blevet bekræftet 50 dødsfald under orkankatastrofen. Men det har hele tiden været frygtet, at antallet af omkomne vil stige markant.

Dorian gik ind over Bahamas med vindstød på op til 300 kilometer i timen.

Smith siger, at over 5000 mennesker er blevet evakueret til New Providence. De siger videre, at der er sket et "betydeligt fald" i antallet af mennesker, som beder om at blive evakueret.

Kommercielle flyvninger til Abaco, et af de hårdest ramte områder, blev genoptaget i begrænset omfang onsdag, siger embedsmænd.

Dorian forårsagede på sin vej gennem Caribien katastrofale ødelæggelser på Bahamas. Huse og bygningsværker blev knust.

Videooptagelser fra luften af Abaco-øerne i det nordlige Bahamas viser omfattende ødelæggelser. Havnen, butikker, arbejdspladser, et hospital og en lufthavn er beskadiget eller jævnet med jorden.

Dorian forvandlede også en slumby, der går under navnet The Mud near Marsh Harbour, til ruindynger.