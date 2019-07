242 migranter i gummibåde reddet ved Gibraltarstrædet

Den marokkanske marine reddede fredag 242 migranter, som var kommet i problemer ved Gibraltarstrædet, som adskiller Afrika og Europa.

Det oplyser et marokkansk statsmedie fredag.

Migranterne, som inkluderede 50 kvinder og 12 mindreårige, rejste via adskillige gummibåde, der ikke kunne klare turen.

Nogle af de reddede blev behandlet om bord på den marokkanske marines skib, mens de blev sejlet tilbage til Marokko.

Tusinder af migranter fra Afrika har i de senere år rejst via Marokko i håb om at nå Europa via Spanien.

I år er hidtil mere end 15.000 migranter kommet til Spanien. 12.000 af dem er kommet dertil via søruten, vurderer Den Internationale Organisation for Migranter.

Mere end 200 mennesker er døde i forsøget.