24 dage før brexit søger britiske forhandlere ny løsning

EU's chefforhandler for brexit, Michel Barnier, mødes tirsdag med det britiske forhandlerteam, oplyser EU-Kommissionen.

De skal forsøge at finde en løsning på det irske problem, 24 dage før Storbritannien forlader EU, skriver AFP.

Barnier mødes i Bruxelles med brexitminister Stephen Barclay og regeringens juridiske chef, Geoffrey Cox.

Barnier sagde lørdag, at EU er klar til at give briterne yderligere garantier for at hjælpe med til at få en skilsmisseaftale vedtaget i det britiske parlament.

Han antydede også, at EU ville være klar til en kortere "teknisk" udsættelse af den britiske exit fra EU 29. marts.

Det har styrket den britiske regerings håb om, at man kan finde en ordning om den såkaldte bagstopper for den irske ø.

Hvis der ikke findes en aftale, så vil der efter brexit opstå en hård grænse mellem Irland og den britiske provins Nordirland. Det kan genoplive en sekterisk konflikt, der over flere årtier kostede over 3500 mennesker livet.

Det kan underløbe en fredsaftalen fra 1998, der involverede Storbritannien, Irland og EU.

En stor gruppe konservative i premierminister Theresa Mays regering har krævet legale garantier for, at bagstopperen kun er for en kortere periode.

Bagstopperen betyder, at EU's toldunion skal være gældende på den irske ø - og resten af Storbritannien - indtil der er fundet en anden løsning, der sikrer let passage for personer og varer på den irske ø.

May har lovet en afstemning næste tirsdag, hvis hun kan præsentere parlamentet for en forbedret udgave af den aftale, hun allerede har forhandlet med EU.

Den faldt med et brag i januar, hvor kun en tredjedel af parlamentets medlemmer stemte for.