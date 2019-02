200.000 demonstrerer mod spansk retssag mod separatister

Omkring 200.000 personer var lørdag på gaden i Barcelona for at demonstrere mod en retssag mod 12 catalanske separatister.

Den højprofilerede retssag blev skudt i gang tirsdag i denne uge i Madrid.

De 12 personer er alle tiltalt i forbindelse med en folkeafstemning om selvstændighed i Catalonien den 1. oktober 2017.

Afstemningen blev afviklet til trods for et nedlagt forbud mod den.

I anklageskriftet står der blandt andet, at løsrivelsesbevægelsen "brugte alle nødvendige midler for at opnå sit mål, herunder vold".

Men mange mener ikke, at den tiltale er hverken sandfærdig eller retfærdig.

- Det er virkelig trist. Det er en politisk retssag fyldt af manipulation for at få dem dømt for noget, der ikke er en forbrydelse, siger 48-årige Jesus Rodriguez under lørdagens demonstrationer.

- De vil bare have dem bag lås og slå, og de ved godt, at det ikke er forbudt at stemme. Derfor opfinder de vold, som aldrig er sket, siger Rodriguez.

Han står i spidsen for en gruppe af de såkaldte castellers, der former traditionelt catalanske tårne af mennesker på skuldrene af hinanden.

Skilte med tekster som "Frihed til politiske fanger" og "Selvbestemmelse er ikke en forbrydelse" var med til demonstrationerne.

Der blev også viftet med det gule, røde og blå catalanske flag.

Lokalt politi vurderer, at 200.000 demonstranter deltog, mens arrangørerne selv mener, at op mod 500.000 personer var til stede.

Carles Puigdemont, der stod i spidsen for separatistbevægelsen som regionspræsident i Catalonien, er ikke blandt de 12 tiltalte. Puigdemont er i selvvalgt eksil i Belgien.

Ifølge spansk lov kan en så alvorlig sag ikke føres in absentia - altså hvor den mistænkte ikke er til stede i retssalen.

Fokus retter sig derfor særligt imod den tidligere catalanske vicepræsident Oriol Junqueras.

Han risikerer op til 25 år i fængsel, hvis han kendes skyldig i oprør og misbrug af offentlige midler.

Andre på anklagebænken tæller medlemmer af den daværende regering i Catalonien eller regionens parlament samt ledere fra to indflydelsesrige separatistgrupper.