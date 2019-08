Flere end 200 borgmestre fra forskellige steder i USA har sendt et brev til demokratiske og republikanske ledere i Senatet.

Borgmestrene opfordrer til, at Senatet sætter sommerferien på hold og vedtager skærpede våbenlove i kølvandet på to masseskydninger.

Blandt dem, der står bag brevet, er borgmestre fra El Paso i Texas og Dayton i Ohio, hvor 31 personer mistede livet under skyderier i sidste weekend.

- Politik har stået i vejen for handling for længe, og jeg kan fortælle jer, at politik virker meget uvæsentligt, når det er ens venner og naboer, der bliver såret eller dræbt, siger Nan Whaley, der er borgmester i Dayton.

Opfordringen retter særligt fokus på to lovforslag om at skærpe baggrundstjek af potentielle våbenkøbere.

Lovforslagene er tidligere i år blevet vedtaget i Repræsentanternes Hus, hvor demokraterne har flertal, men hidtil har det republikanske flertal i Senatet blokeret for en afstemning.

- En hurtig afvikling af disse lovforslag er et afgørende skridt mod at reducere vold med skydevåben i vores land, skriver borgmestrene i brevet.

22 personer blev skudt og dræbt 3. august, da der blev åbnet ild ved en Walmart-butik i El Paso. En 21-årig mand er anholdt og sigtet i sagen.

Dagen efter - 4. august - mistede ni personer livet på en bar i Dayton, da der også blev skudt på stedet. En 24-årig formodet gerningsmand blev skudt og dræbt af politiet.