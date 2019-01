20-årig mand anholdt i stor tysk hackersag

Tysk politi har anholdt en mand, som er mistænkt for at have deltaget i et omfattende hackerangreb mod en lang række af landets politikere.

Det føderale politi siger ifølge AP, at det søndag ransagede den 20-årige mands lejlighed i delstaten Hessen og pågreb ham.

Det tyske nyhedsbureau dpa skriver, at uidentificerede sikkerhedskilder siger, at manden har tilstået.

Efter hackerangrebet blev næsten 1000 personers personlige data lagt ud på internettet. Hackerne har blandt andet lagt ofrenes mailadresser, mobiltelefonnumre, private breve og kopier af deres id-kort ud på Twitter.

Både forbundskansler Angela Merkel og forbundspræsident Frank-Walter Steinmeier var ifølge tyske medier blandt ofrene for angrebet, men der er ikke offentliggjort følsomme oplysninger om dem.

Det menes, at der kun i omkring 60 sager er blevet offentliggjort mere end basale kontaktinformationer.

Alle større politiske partier er berørt - bortset fra Alternative für Deutschland (AfD) på højrefløjen.

Dagbladet Bild og radiostationen RBB var de første, der offentliggjorde historien. Ifølge Bild skete hackerangrebene i en periode frem til slutningen af oktober, men at det ikke var klart, hvornår de begyndte.

Der har været kritik af sikkerhedstjenesternes ageren i sagen. En politiker anmeldte første gang hackerangrebet til myndighederne i begyndelsen af december.

Twitterprofilen account @_0rbit offentliggjorde dagligt links som en form for adventskalender, hvor hver indgang gav adgang til links med nye informationer. Profilen blev lukket fredag.

Profilen, som havde døbt sig selv "G0d", blev åbnet i midten af 2017 og havde angiveligt over 18.000 følgere.