17 sømænd kidnappet fra skibe i Cameroun

17 sømænd er blevet kidnappet på to fartøjer ud for Cameroun, oplyser søfartskilder.

- Ni kinesere og otte ukrainere er blevet kidnappet, siger en embedsmand i Doualas havn.

En sikkerhedskilde i Cameroun bekræfter oplysningerne.

Det ene fartøj er tyskejet, mens det andet har græske ejere. Det græskejede fartøj sejler under liberisk flag, mens det tyskejede fartøj er indregistreret i Antigua og Barbuda.

Guineabugten ud for Camerouns kyst er verdens farligste farvand i forhold til pirateri og gidseltagninger til søs.

I en ny rapport fra International Maritime Bureau, som er en del af Det Internationale Handelskammer, ICC, sker 73 procent af alle verdens kidnapninger og 92 procent af alle gidseltagninger til søs i området.

Militæret i Cameroun bekræfter, at kidnapningerne er sket, men det oplyser ikke yderligere detaljer. Det siger dog, at gidseltagerne sandsynligvis er fra Nigeria.

I Malaysia siger Noel Choong, som leder Det Internationale Maritime Bureau (IMB), at de 17 sømænd blev taget fra to skibe, som blev angrebet med få timers mellemrum, da de lå for anker ud for Douala.

De otte ukrainere blev kidnappet fra det tyskejede skib, som havde en besætning på 12 europæere og asiater.

På det græske-ejede skib var der 21 besætningsmedlemmer - alle fra Asien. Ni af dem blev taget som gidsler.

IMB har udsendt til en advarsel til alle fartøjer om at træffe særlige forholdsregler.

Ifølge tal fra IMB blev der i årets første halvdel kidnappet 62 sømænd i området.

De 17 lande, som ligger ud til Guineabugten og tilstødende regioner har begrænsede overvågningskapacitet og begrænsede forsvarskapacitet.

I årevis har der været bestræbelser på at få optrappet et sikkerhedssamarbejde og få midler til interventioner over for pirater.