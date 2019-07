17 personer er meldt dræbt i flyulykke i Pakistan

Et mindre fly styrtede ned i et beboelsesområde nær Pakistans hovedstad, Islamabad. 17 meldes dræbt.

17 personer er meldt dræbt i en flyulykke i Pakistan natten til tirsdag.

Det oplyser en kommunikationsenhed i Pakistans militær i en pressemeddelelse ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Der skulle være tale om en militærfly, der styrtede ned under en træningsøvelse.

Alle om bord på flyet blev dræbt, herunder fem besætningsmedlemmer og 12 civile.

Flyet styrtede ned i et beboelsesområde ved storbyen Rawalpindi, der er en del af et større storbyområde, der også omfatter Pakistans hovedstad, Islamabad, i det nordlige Pakistan. Det er også her, at Pakistans militær har sit hovedkvarter.

Ifølge det pakistanske medie The News kan man se, at en bygning er i brand som følge af flystyrtet, skriver Reuters.

Militæret og redningsmyndighederne arbejder på stedet for at finde ud af, hvad der gik galt.

Det vides endnu ikke, hvilket flytype der er tale om, eller hvad der var årsag til ulykken.

Ifølge nyhedsbureauet AFP er der kun meldt 15 døde i flystyrtet.