16 personer er dræbt i afghansk selvmordsangreb og skyderi

To selvmordsbombere sprængte sig selv i luften, inden personer med skydevåben gik til angreb mod byggefirma.

Mindst 16 personer har mistet livet efter et voldsomt angreb mod et byggefirma i den afghanske by Jalalabad.

Det oplyser regionens guvernørkontor.

Angrebet blev indledt omkring klokken fem onsdag morgen.

To selvmordsbombere sprængte først sig selv i luften uden for firmaets kontor.

Herefter åbnede gerningsmænd ild, siger en talsmand for guvernøren i Nangarhar-provinsen.

Jalalabad er hovedstaden i provinsen.

Byen ligger i det østlige Afghanistan omkring 150 kilometer øst for hovedstaden Kabul nær grænsen til Pakistan.

Onsdagens angreb udviklede sig til et flere timer langt skyderi mellem lokale sikkerhedsvagter og angrebsmændene.

Amerikanske styrker ankom også til stedet.

Sammen med afghanske styrker var de med til at nedkæmpe de i alt fem gerningsmænd.

Ud over de 16 dræbte - heriblandt flere sikkerhedsvagter - blev ni såret i angrebet, oplyser talsmanden.

Alle gerningsmænd blev dræbt. To af dem var selvmordsbombere, mens de resterende tre angreb med skydevåben.

Angrebet blev afsluttet omkring klokken 10.30 onsdag formiddag.

Det står ikke klart, hvorfor byggefirmaet ved navn MQ var mål for angrebet.

Der er heller ikke nogen, der har taget skylden for angrebet.

Begge de militante grupper Taliban og Islamisk Stat er aktive i den østlige del af Afghanistan. Særligt i Nangarhar-provinsen.

I weekenden angreb Taliban en afdeling af den afghanske hær i den sydlige Helmand-provins.

Mindst 23 soldater blev dræbt, og 20 blev såret.

Angrebet begyndte fredag og sluttede lørdag aften - 40 timer senere.