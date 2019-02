Den svensk klimaaktivist Greta Thunberg, som er 16 år, er blevet et globalt fænomen og skal torsdag i næste uge tale ved et seminar i Bruxelles sammen med nogle af EU's mest fremtrædende repræsentanter.

Thunberg vakte international opsigt i efteråret, hvor hun pjækkede fra skole og gennemførte en klimademonstration i Stockholm. Det inspirerede mange skoleelever i Sverige og i mange andre lande til at aktionere for flere og hurtigere indgreb mod klimaforandringerne.

Greta Thunberg skal næste torsdag tale ved et heldagsmøde om EU's fremtid i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg.

Hun er på talerlisten sammen med blandt andre EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, EU-Parlamentets formand, Antonio Tajani, og formanden for EU-Kommissionens regionskomité, Karl-Heinz Lambertz.

Thunberg har tidligere talt i vigtige internationale fora - blandt andet i FN og ved det verdensøkonomiske topmøde i Davos i januar.

- Hun skabte fuldstændig stilhed i rummet, da hun talte. Hun var ekstremt rørende, sagde lederen af rejseplatformen Expedia Group, Mark Okerstrom, mens andre erhvervsledere kaldte hendes indlæg for "inspirerende".

Greta Thunberg siger, at hun ikke ønsker at se voksne politikere indgyde de unge håb, når det drejer sig som klimaforandringerne.

- Jeg ønsker ikke jeres håb. Jeg ønsker ikke, at I skal være forhåbningsfulde. Jeg ønsker, at I skal gå i panik, sagde hun og understregede, at der er tale om en situationen, hvor "vores hus står i flammer".

På det store klimamøde COP24 i Polen i december blev Greta Thunberg kendt i den internationale klimadebat.

Hun kræver, at verdens politiske ledere gør alt, hvad der skal til for at overholde klimaaftalen fra Paris, som vil begrænse de globale temperaturstigninger til under to grader.

Den unge svensker, som offentligt har sagt, at hun har Aspergers, siger, at hun ikke er meget for at tale med folk.

- Det er kun, når jeg virkelig finder det nødvendig at tale, at jeg taler, siger hun.

Da Greta Thunberg kom til Davos efter en 32 timer lang togrejse fra Stockholm, fastslog hun, at hun var holdt op med at flyve af hensyn til klimaet.