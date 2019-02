16-årig klimaaktivist på EU-besøg vil ikke tale med Juncker

EU bryster sig af at være førende globalt med et ambitiøst klimamål, men den stolthed punkterer den 16-årige svenske klimaaktivist Greta Thunberg med en skarp tale i Bruxelles torsdag.

Flankeret af belgiske aktivister, som har samlet titusindvis af skoleelever til klimamarch torsdag efter torsdag, kommer svenskeren med en opsang.

- Vi ved, at de fleste politikere ikke vil tale med os. Godt. Vi vil heller ikke tale med dem. Vi vil have dem til at tale med videnskabsfolkene, siger Greta Thunberg.

Hun langer blandt andet ud efter EU's klimamål. Det skal være dobbelt så ambitiøst, kræver hun. Det er klodens fremtid, der er på spil.

- Det er ikke tilstrækkeligt til at sikre fremtiden for de børn, som vokser op nu.

- I kan ikke bare sidde her og håbe. Så opfører I jer som forkælede børn, siger Thunberg, som taler under et møde i EU's økonomiske og sociale udvalg (EØSU).

Udvalget består af repræsentanter for blandt andet lønmodtager- og arbejdsgiverorganisationer. Men også klimagrupper og ngo'er er med.

Det er et rådgivende organ for EU. Udvalget fremsætter forslag til lovforslag og kommenterer lovforslag.

Generalsekretæren i IndustriALL, som er et globalt industriarbejderforbund, understreger i en tale på mødet, at klimamålene fra FN-aftalen i Paris 2015 skal implementeres.

Men, siger han, det kommer med en pris. Og derfor må kampen for klimaet gå hånd i hånd med hjælp til de millioner af europæere, hvis liv bliver påvirket af de medfølgende forandringer i samfundet.

- Vi må sørge for oplæring og efteruddannelse. Vi må investere i det, men det vil ikke være nok. Vi skal sikre princippet om, at ingen lades i stikken i disse overgangstider, siger generalsekretær Luc Triangle.

Det kræver omfattende investeringer i mennesker, så de "har en plads i fremtidens Europa".