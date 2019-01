14 arbejdere mister livet efter kollaps i mine i Rwanda

Klippestykker rammer minearbejdere, som mister livet under ulykke i Rwanda.

En arbejdsdag fik mandag en dødelig udgang for 14 arbejdere ved en mine i Rwanda, da en bakke bukkede under for de store regnskyl i området.

Ulykken skete i den østlige del af det afrikanske land, oplyser en lokalpolitiker i området.

- På grund af de seneste regnskyl i området kollapsede en nærliggende bakke, og 14 minearbejdede, der var på vej til at gøre sig klar til arbejde, blev begravet, siger guvernør Fred Mufuke til Reuters.

Minen er ejet af en lokal afdeling af det britiske selskab Piran Resources.

Det er en beklagelig episode, som ingen havde forventet, siger Jean Claude Rwagasana, der er en højtstående embedsmand i regionen.

- Ulykken fandt sted, da klippestykker faldt ned på minen og begravede alle de 14 personer, der døde med det samme, forklarer han til AFP.

Ifølge AFP er det ikke helt usædvanligt, at minearbejdere omkommer i Rwanda. I 2017 mistede 27 minearbejdede livet.

Sidste oktober er otte personer blevet dræbt og fire såret, da en mine kollapsede i det sydlige distrikts Muhanga.