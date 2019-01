13-årig pige undslap mand bag drab på hendes forældre

Pige på 13, der var savnet i tre måneder, hjalp politiet med at fange bortfører.

En 21-årig mand dræbte et ægtepar i USA's delstat Wisconsin i Midtvesten, som led i en bortførelse af deres 13 år gamle datter. Han holdt derefter pigen i fangenskab i tre måneder.

Det lykkedes hende at flygte og nå i sikkerhed, mens han kørte rundt og ledte efter hende, oplyser myndighederne.

Den 13-årige Jayme Closs var tynd, oprevet og forvirret og iført alt for store sko, da hun henvendte sig til en fremmed og bad om hjalp i den afsondrede lille skovby Gordon i Midtvesten.

Det var her, hun ifølge politiet havde været holdt i fangenskab af Jake Thomas Patterson, som blev anholdt kort efter og anklaget for bortførelse og drab.

Han var øjensynligt ude at lede efter pigen i sin bil.

Ifølge myndighederne brød han ind i pigens hjem med et jagtgevær i oktober og dræbte hendes mor og far i et omhyggeligt planlagt angreb.

Patterson havde blandt andet kronraget sit hoved, så han ikke ville efterlade hår i huset.

Nyheden om fundet af pigen blev mødt med jubelråb i hendes hjemby Barroln små hundrede kilometer derfra, hvor en storstilet eftersøgning blev afsluttet, og hvor mange havde frygtet, at teenageren var blevet dræbt.

- Jeg mærkede mine ben ryste under mig. Det var fantastisk. Hvilket pres, hvilken lettelse, siger sherif Fitzgerald i Barron om det øjeblik, hvor han erfarede, at Jayne var blevet fundet.

Jayme har fortalt indbyggere i Gordon, som tog hende ind og hjalp hende, at hun var flygtet fra den hytte, hvor hun havde været indespærret.

- Hun sagde ikke hvordan eller hvorfor. Hun sagde, at hun ikke kendte bortføreren, siger en nabo.

Efterforskere har ikke offentliggjort detaljer om pigens flugt eller hendes fangenskab. De siger, at der ikke er tegn på, at Patterson kendte Jayme eller hendes familie, eller havde været i kontakt med hende på sociale medier.

- Jeg ved, at alle søger efter svar på alle disse spørgsmål. Tro mig, det samme gør vi, siger Fitzgerald.

Sheriffen siger, at han ikke ved, om pigen blev misbrugt. Hun har været indlagt til observation, men er udskrevet igen.