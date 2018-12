11 personer dør efter religiøst måltid i indisk tempel

Tre personer er anholdt, efter at en omgang ris med grøntsager angiveligt forårsagede dødsfald i Indien.

11 personer - heriblandt to børn - har mistet livet i Indien formentlig på grund af et voldsomt tilfælde af madforgiftning.

Det oplyser det lokale politi lørdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

De 11 personer døde umiddelbart efter at have indtaget et religiøst måltid i et tempel i det sydlige Indien. Det var angiveligt en omgang ris med stegte grøntsager, der forårsagede dødsfaldene.

Ud over de omkomne er mere end 130 personer blevet indlagt på hospitalet, skriver nyhedsbureauet AFP. Symptomerne lyder blandt andet på opkast, diarré og vejrtrækningsproblemer.

En lokal politileder oplyser, at templets besøgende fik det dårligt straks efter at have indtaget maden. Det samme siger en af de personer, der var til stede i templet, Murege Swamy.

- De gav os nogle portioner i templet, og de havde en underlig lugt. Men da vi spurgte om det, fik vi at vide, at det var på grund af bladene i retten.

- Så snart vi spiste det, følte mine venner og jeg en stærk smerte i vores maver, og vi begyndte at kaste op, siger Murege Swamy.

Politiet oplyser, at tre personer fra templets ledelse er blevet anholdt.

Ifølge indiske medier var pesticider i maden skyld i forgiftningen.

Politiet fra Chamarajanagar-distriktet oplyser dog, at det er for tidligt at konkludere, hvad der er sket.

- Vi har sendt organer fra de døde og den forgiftede mad ind til vores laboratorium. Først når vi har modtaget resultatet af undersøgelsen, kan vi sige, hvad der er gået galt, lyder det fra en talsmand fra politiet.

Politiet oplyser også, at adskillige krager og hunde blev fundet døde i området efter at have spist noget af maden.

Tilbage i 2013 døde 23 skolebørn af madforgiftning i Indien. Det var et af de værste tilfælde af madforgiftning i landet.