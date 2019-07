106 millioner er ramt af hackerangreb mod amerikansk bank

En 33-årig kvinde mistænkes for at stå bag et stort hackerangreb mod den amerikanske bank Capital One.

Omkring 100 millioner amerikanere og seks millioner canadiere er berørt af et omfattende hackerangreb mod den amerikanske bank Capital One.

Det oplyser banken i en pressemeddelelse.

Det drejer sig hovedsageligt om personer eller små selskaber, der har ansøgt om et kreditkort hos banken mellem 2005 og 2019.

De har fået lækket personlige oplysninger som eksempelvis navn, adresse, telefonnummer, mailadresse, fødselsdato samt indkomst.

140.000 amerikanske bankkunder har desuden fået lækket deres sygesikringsnummer, oplyser banken. I Canada har omkring en million kunder fået lækket deres sygesikringsnummer.

Personen, der menes at stå bag hackerangrebet, blev mandag anholdt i den amerikanske by Seattle. Der er tale om en 33-årig kvinde, skriver BBC.

- Jeg er taknemmelig for, at gerningsmanden er blevet anholdt. Men jeg beklager også dybt, hvad der er sket, siger Capital Ones administrerende direktør, Richard D. Fairbank, i en pressemeddelelse.

- Jeg undskylder oprigtigt for den forståelige bekymring, som hændelsen må forårsage for de berørte. Jeg forpligter mig på at rette op på det, siger han.

Capital One blev 17. juli kontaktet på mail af en person, der tippede banken om angrebet. Det skriver nyhedsbureauet AP.

To dage senere - 19. juli - stod det klart for banken, at en uautoriseret person havde fået adgang til personlige oplysninger.

Ifølge Capital One er det usandsynligt, at oplysningerne er blevet brugt til svindel eller er blevet spredt. Efterforskningen af sagen fortsætter dog.

Hackerangrebet ventes at koste Capital One mellem 100 og 150 millioner dollar i 2019. Det er penge, der blandt andet skal gå til kundesupport, udgifter til ny teknologi og juridisk hjælp.