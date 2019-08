Indbyggere i den nordlige del af Taiwan vågnede torsdag ved, at ting faldt ned fra hylderne i deres hjem.

Et jordskælv med en beregnet størrelse på 6,0 har tidligt torsdag morgen lokal ramt Taiwan.

Det oplyser østatens centrale vejrcenter ifølge nyhedsbureauet dpa.

Som konsekvens af skælvet er dele af togtrafikken i den østlige del af Taiwan blevet indstillet.

Samtidig er flere end 1000 familier i den nordlige del af østaten blevet efterladt uden elektricitet. Her fortæller flere indbyggere også, at de vågnede ved, at ting faldt ned fra hylderne i deres hjem.

Jordskælvet ramte klokken 05.28 lokal tid godt 36 kilometer øst for amtet Yilan i det nordøstlige Taiwan. Skælvet ramte i en dybde af 22,5 kilometer.

Der er ingen umiddelbart rapporter om tilskadekomne eller materielle skader.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters er der meldt om flere gas- og vandlækager i den nordlige del af østaten.

Taiwan ligger nær et sted, hvor to tektoniske plader mødes, og er derfor ofte udsat for jordskælv i større eller mindre grad.

I 2016 blev flere end 100 mennesker dræbt i et jordskælv i den sydlige del af østaten. Og tilbage i 1999 blev over 2000 mennesker dræbt, da et jordskælv med en beregnet størrelse på 7,6 ramte.