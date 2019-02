Svendborg: En privatfest på Brogade i Svendborg natten mellem fredag og lørdag gik lidt over gevind. Klokken 2.30 ringede en af festens deltagere for at anmelde et slagsmål mellem gæsterne. Fyns Politi kørte til adressen og anholdt en ung mand, der angiveligt var den aggressive part. Det var en mand fra 1989, der anmeldte episoden, der resulterede i overfladiske skrammer. Politiet oplyser, at både anmelder og den anholdte kender hinanden. Den anholdte blev løsladt igen lørdag morgen.