Yngste nogensinde: Folk stod i kø for at modtage kajak-Lasse

Der var flere mennesker på badebroen ud for Hotel Christiansminde søndag, end der plejer at være i højsæsonen. De fremmødte ville hilse på thurineren Lasse Andreas Bøgh, der som den yngste nogensinde vil ro Danmark rundt om vinteren.

Svendborg: Der var kamp om pladserne på badebroen ud for Hotel Christiansminde søndag middag. I horisonten begyndte en havkajak at nærme sig. For hvert padletag steg stemningen hos de mere end 50 fremmødte, der stod i kø for at hilse på hovedpersonen i kajakken Lasse Andreas Bøgh.

I sin jagt på at blive den yngste til at ro Danmark rundt om vinteren har thurineren Lasse Andreas Bøgh opbygget en stor følgeskare på sin blog www.kajak-lasse.dk

- Det er kæmpestort, at så mange gider bruge deres tid på at komme og hilse på mig. Nogle af dem kender jeg, men der er også mange, jeg ikke kender, sagde den 25-årige.