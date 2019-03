X-Factor i aften: Dr. Rolf og Kanylerne ryger ud, mener spil-eksperter

70-årige Ole Rolf Lassen og hans orkester er bookmakernes favorit til at ryge ud som de første forud for X-Factors første liveshow fredag aften.

Svendborg: Det bliver kun til en enkelt optræden på X-Factors livescene for det sydfynske orkester Dr. Rolf og Kanylerne.

Det vurderer Danske Spils eksperter, før de ni finalister fredag aften for første gang går på scenen og optræder live for publikum og et sekscifret antal tv-seere fra et tv-studie i Brøndby.

Danske Spil har sat odds på de ni finalister, og i følge odds-sætterne er Dr. Rolf og Kanylerne favoritter til at blive de første, der bliver stemt ud af det musikalske udskilningsløb. 70-årige Ole Rolf Lassen og hans orkester giver blot pengene 2,25 gange igen, hvis de sendes ud i mørket fredag aften.

Det betyder, at man får 225 kroner tilbage for en indsats på 100 kroner, hvis det sydfynske orkester stemmes ud af dommerne fredag aften. Til sammenligning giver den øjeblikkelige X-Factor-favorit Benjamin Rosenbohm 3500 kroner tilbage for en indsats på 100 kroner, hvis han kun får en optræden på livescenen.