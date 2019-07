Svendborg: Har du en drøm om at være klovn for et par dage? I Svendborg Forsamlingshus får du snart chancen.

I dagene 17. til 20. juli er der workshop med Anne Kjær Wæhrens, der har en Master i klovning fra dell'Arte, School of Physical Theatre, hvor alle fra alderen 13 år og opefter kan møde op og prøve kræfter med det at være klovn og alt, hvad det indebærer.

- Vi skal lege og udforske klovnens natur, væsen og energi. De første dage fokuserer vi på at finde den personlige klovn, og gradvis opbygger vi en forståelse af klovnens og komikkens verden. Slapstick, komisk timing, kontakt til publikum og arbejdet med klovne-rutiner kommer til at fylde dagene, lyder det i en pressemeddelelse.

Det er netværket Performer's Paradise, som henover sommeren laver en række workshops i forsamlingshuset, der står bag klovneworkshoppen. Den koster 250 kroner at deltage i, men er man to, der tilmelder sig sammen, er der rabat at hente. /heng