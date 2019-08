Weekenden starter fredag: Musikmanden Henning Harder anbefaler Smørmosen, byvandring og ny graffitivæg

3) Ny graffitivæg og en tur i mørket

- Søndag er faktisk en god dag at gå rundt i byen uden at blive forstyret, mener Henning Harder.

Her anbefaler han en tur ud til Frederiksøen, hvor man kan se den nye graffitivæg på bagsiden af Rundbuehallerne.

- Og på Café Rouge - også kaldet Den Røde Port - kan man, som i gamle dage, sidde og nyde en fadøl og høre håndholdt musik og brokke sig lidt over, hvor dårligt det hele er, og at Torvet er tomt om søndagen. At der ikke holder en eneste bil og så videre. Det er hyggeligt, fortæller Henning Harder.

- Hvis du absolut trænger til at komme ind i mørket til søndagsafslapning, er der en helt ny Tarantino-film i Scala i Svendborg. Man går aldrig galt med ham, er Henning Harders sidste opfordring til en vellykket weekend.