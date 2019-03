Vrissende mand varetægtsfængslet: Sigtet for salg af heroin og kokain

Hundstrup: En midaldrende mand fra Hundstrup blev torsdag fremstillet i grundlovsforhør i retten i Svendborg, hvor han blev varetægtsfængslet i fire uger.

Dagen forinden havde politiet anholdt ham og i samme ombæring beslaglagt 93 gram heroin og 47 gram kokain. Desuden blev manden sigtet for at have modtaget 350 gram heroin og 200 gram kokain forinden med henblik på videresalg. Kokainen var blevet fortyndet med druesukker og pulveret kreatin, lød det fra anklager Helene Jensen.

Derfor blev han sigtet efter paragraf 191 stk. 1 for besiddelse af narkotika med henblik på videresalg.

Helene Jensen efterspurgte lukkede døre under grundlovsforhøret, så udsendte fra pressen ikke havde mulighed for at overvære grundlovsforhøret.

Informationen om pressens tilstedeværelse fik sigtede til at vende sig om mod pressen, knibe øjnene sammen og vrisse.

Dommer Anni Brix Olesen valgte at lytte til anklagers ønske om lukkede døre. Dermed var det ikke tilladt for Fyns Amts Avis' udsendte at være til stede under selve grundlovsforhøret.