Vor Frue Kirke i Svendborg har store byggeplaner: Byggeri til 22 millioner kroner på plads

Menigheden ved Vor Frue Kirke i Svendborg skal have nyt hus. Arealet bliver det samme, men kvadratmetrene udnyttes bedre, lyder det fra formand i arbejdsgruppen, Karsten Strauss, der ser frem til et mere lyst og åbent hus. Menigheden afventer sidste godkendelse fra kommunen og fire ugers nabohøring, inden projektet for alvor kan gå i gang i december.