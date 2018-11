Voldsomt møde: Bil torpederede hestetrailer

Tved: Tvedvej lagde mandag aften asfalt til et ganske ublidt møde.

Beredskab Fyn i Svendborg blev kaldt til klokken 22.11, og ifølge indsatsleder Lars Jeppesen var der bestemt noget at gøre.

- En bil var kørt ind i en parkeret hestetrailer med så høj fart, at vi havde meget svært ved at trække dem fra hinanden igen, siger Lars Jeppesen.

Missionen lykkedes dog, og indsatslederen fortæller også, at hestetraileren var tom, og at bilens mandlige fører slap uskadt fra kollisionen.

Og at noget grus strøet over væskerne, som var løbet ud af bilen, sørgede for, at det igen var trygt at færdes på Tvedvej. (finn)