Vold, våben og ulovlig tvang: Fængselsstraffe og udvisningsdom til tre mænd fra Svendborg

Tre mænd fra Svendborg er ved Retten i Odense blevet idømt mellem halvandet og fire og et halvt års fængsel for blandt andet vold og våbenbesiddelse. Den ene af mændene udvises også.

27-årige Shahin Al-Badri, der er irakisk statsborger, blev idømt fire og et halvt års fængsel samt udvisning af Danmark og indrejseforbud for bestandig.

- Lige pludselig en dag, så finder vi dig igen

Den ene af episoderne fandt sted ved fastfoodrestauranten KFC i Odense i marts i år. Her overfaldt de tre en mand og tildelte ham adskillige knytnæveslag og spark og tvang ham ind i en bil, hvorefter de satte kursen mod Svendborg.

I bilen blev manden slået på benet med en hjulnøgle og tildelt knytnæveslag på kroppen og i ansigtet. Desuden tog de 3000 kroner i kontanter fra ham samt fem gram ketamin.

Loai Esteite erkendte i retten, at han havde tildelt manden ét knytnæveslag foran KFC i Odense.

Under kørslen mod Svendborg bad de desuden manden om at skaffe omkring 25.000 kroner til indfrielse af narkogæld, ligesom de tre også tvang manden til at begå tyveri i en forretning. Dette mislykkedes dog, da manden stak af fra stedet.

Ifølge anklageskriftet brød Shahin Al-Badri i november sidste år ind i en ejendom i Skårup. Her har han ifølge anklageskriftet stjålet to jagtrifler, to haglgeværer, 70 riffelpatroner, 40 haglpatroner og to sigtekikkerter samt smykker. Alt sammen til en værdi af knap 125.000 kroner.

I dagene efter skulle Yousef Hichme have fået overdraget våbnene, ammunitionen og sigtekikkerterne, hvor han sammen med Shahin Al-Badri tvang en person fra Svendborg til at opbevare rovet fra indbruddet i Skårup.

Politiet sikrede våben og ammunition i slutningen af november sidste år, men det faldt ikke i god jord hos Yousef Hichme og Shahin Al-Badri. For dagen efter opsøgte de angiveligt personen, de havde truet til at opbevare våbnene og tvang vedkommende ind i en bil. Herefter kørte de tre til Thurø, hvor personen blev udsat for både vold og trusler i form af sætninger som "lige pludselig en dag, så finder vi dig igen", som det fremgår af anklageskriftet.