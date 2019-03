Svendborg: Foreningen Bedre Psykiatri inviterer til bobler og kransekage mandag den 25. marts, når formand for landsforeningen, Knud Aarup, besøger Frivillighuset på Havnegade 3 for at fortælle om sine visioner. Mødet varer fra klokken 16 til 17.30, og alle er velkomne. /HETJA