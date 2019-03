Vinylplader er ikke gået af mode, må konklusionen være efter, at unge og gamle strømmede til plademessen i Svendborg og slog sidste års besøgsrekord.

Svendborg: Det væltede ind med hundredvis af vinylentusiaster i alle aldre til plademessen lørdag i Kulturhus Svendborg Borgerforeningen. Allerede halvanden time efter at arrangør Jens Nicolaisen havde åbnet dørene, havde messen haft flere besøgende end sidste år. Kiggede man ned gennem de lange rækker af kasser fyldt med plader med jazz, punk, country, reggae og meget andet, så man både de garvede kendere, der ville lappe et hul i samlingen, og de helt unge født i en tid med streamingtjenester, som først er ved at opbygge en samling. Blandt sidstnævnte er Frederik Stavnsbjerg, der leder efter sin femte plade med Gorillaz. - Når jeg har fundet den, har jeg alle deres albums på vinyl. Jeg leder også efter min egen pladeafspiller. For tiden låner jeg mine forældres, siger han. Ved siden af Frederik står en anden med efternavnet Stavnsbjerg. - Jeg har også været med til at præge ham, indrømmer Per Stavnsbjerg, der er onkel til Frederik.

Frederik Stavnsbjerg måtte gå hjem uden den Gorillaz-plade, han var på jagt efter. Foto: Rasmus Henriksen

Særlig rift om Kim Larsen Per Stavnsbjerg har hænderne fulde af CD'er. Der er dog en af dem, han er gladere for end de andre. - Jeg fandt en med Gasolin, fortæller han glad. Netop Kim Larsen er særlig populær for tiden, hvilket ikke er overraskende, fortæller Jens Nicolaisen, der ved siden af at arrangere plademesser er indehaver af pladeforretningen Glad Samler Records. - Man ser ofte, at når en berømt musiker er død, så stiger interessen for hans plader som her med Kim Larsen, siger Jens Nicolaisen. - Så er der den klassiske rock med Bob Dylan og David Bowie, som altid er populært.

Jens Nicolaisen nyder at arrangere messer fordi, det er så uforusigeligt, hvilken plader der kan give folk det store adrenalinsus. Foto: Rasmus Henriksen

Blues-Flemming og Gerner Hos "Blues-Flemming" og hans kammerat Gerner Lechner er Bob Dylan og David Bowie ikke bare populære, de er legender. - Min pladesamling med David Bowie fylder mere end 10 meter. Jeg støvsuger alt med Bowie, fortæller Gerner Lechner med et stort smil. Kammeraten Blues-Flemming med det borgerlige navn Flemming Jensen skulle efter sigende også have en ret imponerende samling bare med Bob Dylan. - Skulle jeg ud på en øde ø og kun måtte tage én ting med, så havde jeg taget Bob Dylan med. Han er bare den bedste, konstaterer Flemming Jensen.

Rygterne siger, at Flemming Jensen til venstre har mere end 12.000 plader derhjemme. Til højre er Gerner Lechner iført en trøje med bandet Det Lysner fra Nyborg. Foto: Rasmus Henriksen

Vintage hi-hi-træf Inde i Spejlsalen havde en række samlere linet deres anlæg op, som både var dyrt i 80'erne, og stadig er det i dag. En af dem, der havde slæbt mere end 200 kilo lydudstyr med hjemmefra, var Lars Bender fra Tved. For ham er der ingen tvivl om, at lyden på det store og tunge anlæg er bedre, end på de små, moderne afspillere, man kan købe til en brøkdel af prisen. Og det har han ikke noget imod at forklare. - Hvor lang tid har du?, spørger han grinende. - Jeg forelskede mig i mit anlæg, da jeg var 15 tilbage i 1990. Der kostede det små 15.000, så jeg havde ikke råd dengang. Men for tre år siden fik jeg muligheden for at købe det og slog til. Hjemme i huset i Tved er han lidt alene om passionen for det store anlæg og forstærker og de endnu større højtalere. - Min kone gider ikke se på det i stuen, så jeg har fået et værelse til mit udstyr.

Det gælder om hele tiden at tjekke Den Blå Avis og Gul og Gratis, hvis man vil gøre et godt køb, lød et af rådene fra Lars Bender. Foto: Rasmus Henriksen

Fire-årige Malou Larsen elsker at være med, når hendes morfar udstiller sit lydudstyr. Foto: Rasmus Henriksen

