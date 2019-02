Stenstrup: Der er få dage tilbage af vinteren, men Stenstrup Seniorkor griber mandag 25. februar en af de sidste muligheder for at favne den vigende årstid ved at sætte vintersange på programmet.

Alle er velkomne til at komme og synge med. Det er gratis, det er fra klokken 14 til 15 på Stenstrup Bibliotek, og ved klaveret sidder Ester Hansen. /jurb