Vingeskudte natteravne flyver igen: Nye ravne søges

Natteravnene har mere eller mindre forsømt at patruljere i nattelivet det seneste halve år, men fredag går de i offensiven. Målet er at rekruttere nye ravne.

Svendborg: Natteravnene basker med vingerne igen.

Det seneste halve år har folkene i de gule jakker med Natteravnene-logoet ellers glimret ved deres fravær, men nu får den en på frakken.

- Det har knebet med at få folk ud at gå, så vi har ikke været så aktive, som man kunne ønske. Men vi havde to hold ude under sidste weekends Open Air, og på fredag (31. maj, red.) går vi på gaden i Svendborg, siger formanden for Natteravnene Svendborg, Jonna Nielsen.

Holdet vil traditionen tro holde øje med de unge og sikre sig, at de ikke kommet galt af sted, men lige netop dén aften er det ikke det primære formål.

- På papiret er vi 42 medlemmer, men det er kun de 15, der er aktive, siger Jonna Nielsen og forklarer, at der skal være godt 80 i en ravneflok, hvis den store drøm - patruljeringer hver fredag og lørdag året rundt - skal gå i opfyldelse.

- Vi er primært på gaden for at skaffe nye medlemmer. Så vi håber, at forældre, der har lyst til at være med, kommer og får en snak med os, så de kan komme med på en prøvetur, siger formanden, der dog understreger, at hvervet som natteravn ikke er for alle.

- Det kan ikke nytte, man bliver forskrækket, hvis der er unge, der er støjende eller kommer løbende hen imod os. Og så skal man også kunne acceptere at få en krammer - man får utrolig mange krammere på sådan en aften, og det skulle jeg selv lige vænne mig til, siger hun.