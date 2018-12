Vin og kunst: Sydfyns galleri holder torsdagslounge

Svendborg: Et glas vin i hånden og muligheden for at opleve galleriet i en anderledes og afslappet stemning.

Det er idéen med Galleri DGV's nye koncept, torsdagslounge, hvor alle interesserede inviteres inden for mellem klokken 16 og 18, og hvor der altså serveres et glas vin.

Gæsterne kan derefter gå en tur rundt i udstillingen og gå på opdagelse i kunstmagasinet i kælderen.

Desuden har galleriet, der har hjemme i Villa Tårnborg i Christiansminde, åbnet for, at kunstkøbere har mulighed for at låne værker med hjem for bedre at vurdere, om det passer ind i hjemmet. /heng