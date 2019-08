Ville finansiere hashgæld ved at sælge narkotika: Lang fængselsstraf til ung svendborgenser

Frederik Stær fra Svendborg blev fredag idømt tre år og seks måneders fængsel for salg af kokain og amfetamin og besiddelse af et skarpladt, oversavet jagtgevær.

For ikke bare blev der fundet omkring 45 gram amfetamin og 30 gram kokain - det viste sig også, at han var i besiddelse af et oversavet haglgevær med skarpe patroner i begge løb. Og yderligere to patroner ved siden af.

Hvad der var anledningen til, at betjentene besluttede at ransage hans på hjem på Mølmarksvej, er uklart, men nogen dårlig idé var det ikke.

Krøb til korset

Og Frederik Stær kan ikke have gjort de store krumspring for at skjule noget. Snarere tværtimod.

For da han blev dømt for siden midten af juli at have solgt omkring 105 gram amfetamin og 30 gram kokain samt for at have prøveskudt geværet i en skov et ikke oplyst sted, må han alt andet lige have været ganske meddelsom.

Det kom også frem, at han tidligere i år modtog en betinget dom for hashhandel. Og at han under fredagens retsmøde forklarede, at dommen havde efterladt ham med en gæld, som han ikke var i stand til at rode sig ud af på en lærlingeløn.

Derfor havde han besluttet at sælge hård narkotika - dog kun til venner - og geværet havde han erhvervet sig, fordi han følte sig truet.

- Det er ikke en formildende omstændighed, at man føler sig truet, sagde dommer Henrik Riis Andreasen, og Frederik Stær nikkede og sagde, at det kunne han sagens forstå.