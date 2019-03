Vildt tip: Sænket færge skal hæves

Færgen Ærøsund, som er sænket ved Ballen, skal muligvis hæves, fordi nogle betingelser for projektet ikke er opfyldt. Sådan lød et tip, og selv om det ikke holder vand, er det heller ikke kommet af ingenting.

Svendborg: Prøv at dyk ned i sagen om Ærøsund. Tingene er ikke, som de skal være. Betingelserne for projektet er ikke opfyldt, og konsekvensen kan blive, at færgen skal hæves. Sådan nogenlunde lød beskeden fra en mand, der kontaktede avisen forleden, og når den slags tip dukker op, bliver pressemeddelelser og politiske dagsordener fejet til side, aftaler bliver aflyst, og der bliver lagt en strategi for at finde frem til et svar på spørgsmålet: Kan det virkelig passe? Den første føler lagde vi ud hos politikeren Flemming Madsen (S), der er formand for den fælleskommunale organisation Naturturisme, som stod bag den spektakulære sænkning i 2014. Madsen var en af hovedkræfterne, der i årevis kæmpede med ministre, styrelser og direktorater for at få en tilladelse til at sænke den gamle Ærøfærge. Først bliver der stille i den anden ende, da vi præsenterer tippet, og så kommer det: - Hvad siger du? Hæves? Nej, det har jeg fandeme ikke hørt noget om. Som i intet, siger Flemming Madsen.

Vraget M/F Ærøsund blev sænket 5. oktober 2014.



Den ligger på 19 meter vand 550 meter fra kysten ved Syltemae en god kilometer sydvest for Ballen Havn.



Toppen af vraget, færgens skorsten, befinder sig seks meter under havoverfladen.



Færgen var Danmarks sidste privatejede jernbanefærge, og den sejlede mellem Svendborg og Ærøskøbing fra 1960 frem til 1999.



Det er den fælleskommunale organisation Naturturisme, der stod bag sænkningen og forvandlingen fra færge til et kunstigt rev på havets bund.

Den gamle færge Ærøsund blev sænket ud for Syltemae i 2014, og er nu et kunstigt rev på havets bund. Arkivfoto: FOTOGRAFIT.eu

Aldrig undersøgt Vores kilde fortæller også, at bestyrelsen skulle være informeret, men Flemming Madsen erindrer ikke, at Ærøsund er blevet nævnt på seneste bestyrelsesmøde. - Det må være en rapand, siger han. Vi kontakter også Kystdirektoratet, der lover at undersøge sagen, hvorefter vi går til Naturturisme, og her er der bid. Sådan da. Tippet om, at vraget skal hæves, viser sig ganske vist at være en and - men det betyder ikke, at alt er, som det skal være. Chefen for Naturturisme, Torbjørn Tarp, fortæller, at den aftale, der blev indgået af hans forgængere i forbindelse med sænkningen, er dukket op ved en tilfældighed, og at ikke alle aftaler er blevet overholdt. Han vil orientere bestyrelsen på et møde torsdag, men vil også godt fortælle avisen, hvad der er op og ned i sagen om Ærøsund. Da Naturturisme i 2014 får en dispensation, der gør det muligt at sænke færgen, er det en del af aftalen, at der hvert år skal laves en inspektion af vraget. Rapporten fra inspektionen skal videregives til Kystdirektoratet, og det fremgår af aftalen, at det er en absolut forudsætning for, at tilladelsen kan opretholdes. Men vraget er aldrig blevet undersøgt, erkender Torbjørn Tarp.

Vraget ved Syltemae tiltrækker dykkere fra hele Europa, men vragets tilstand og dykkernes sikkerhed er der ingen, der har kendskab til - i hvert fald ikke i Kystdirektoratet, der har bedt om en inspektion og en rapport en gang om året. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen

Et tilfælde Tarp finder aftalen fra 2014, da nogle bøjer ved vraget sidste år river sig løs i en efterårsstorm, og man får en henvendelse fra Farvandsdirektoratet. Da han vil vide, hvad Naturturisme er forpligtet til, fisker han aftalen frem - og bliver opmærksom på, at der skal indsendes en inspektionsrapport hvert år. - Jeg kontakter chefen for Kystdirektoratet og beklager, at der aldrig er indsendt en inspektionsrapport, og så beder jeg om at få uddybet, hvad rapporten skal indeholde, siger han. Rapporterne skal ikke bare fylde op på reolerne på Kystdirektoratets kontorer på havnen i Lemvig. De skal laves, fordi der ikke må være tvivl om, at det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at gennemføre uddannelsesaktiviteter på vraget. Det kræver en årlig visuel inspektion og en beskrivelse af tilstanden på den gamle færge, så man er sikker på, at vraget ikke udgør en fare for dykkerne.

M/F Ærøsund sejlede mellem Svendborg og Ærøskøbing fra 1960 frem til 1999, inden den i 2014 blevb sænket ud for Syltemae. Arkivfoto: John Fredy

En ærlig ansøger Spørgsmålet er nu, om de dykkere, der er valfartet til området fra det meste af Europa, har været i fare på vraget? Det tvivler chefen for Kystzoneforvaltningen i Kystdirektoratet, Hans Erik Cutoi-Toft, på. - Det har jeg ingen grund til at tro, men jeg har selvfølgelig svært ved at udtale mig om en rapport, som jeg ikke har set endnu, siger Hans Erik Cutoi-Toft. Han fortæller, at direktoratet ikke har nogen automatiske systemer, der lyser rødt, når et vilkår i en aftale ikke bliver overholdt, og han tør ikke gætte på, hvornår man var blevet opmærksom på, at rapporterne fra Sydfyn manglede. - Men det er godt, at de har været opmærksomme, og det er prisværdigt med en ærlig ansøger i den anden ende, så det nu er bragt på plads, siger Hans Erik Cutoi-Toft.

