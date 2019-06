Vilde med Sydfyn: Ballet-konferencier glæder sig til Verdensballet på Broholm

Verdensballetten til Broholm

For anden gang spiller Verdensballetten forestilling på Broholm i Gudme. Det sker den 14. juli klokken 15.30 på Broholm Gods i Gudme og er som sådan Verdensballettens eneste forestilling på Fyn.Verdensballetten byder på klassisk ballet og moderne dans, arier og scener fra operaens verden og klassisk musik for violin og klaver. Det hele bliver præsenteret på en let og uhøjtidelig facon, så alle kan være med - både de feinschmeckere, som ser forestillingen på grund af det høje kunstneriske niveau, og det publikum, som aldrig før har oplevet ballet eller opera. Det er en vigtig del af Verdensballettens dna at kunne favne bredt, at gøre finkultur til folkekultur, at gøre forestillingen til en kulturel folkefest.



På scenen står nogle af verdens bedste balletdansere, blandt andre Steven McRae fra The Royal Ballet of London, der også er kunstnerisk leder på Verdensballetten. Også fra The Royal Ballet of London kommer danserne Frederico Bonelli, Nehemiah Kish, Yasmine Naghdi og Yuhui Choe.



Dertil kommer Xander Parish, der er solodanser fra Mariinskij Ballet i St. Petersborg og Iana Salenko og Marian Walter, der er solodansere fra Statsballetten i Berlin.



Operasangere kommer der naturligvis også: Sopranen Denise Beck og tenor og konferencier Jens-Christian Wandt.



Musikere: Niklas Walentin på violin og Alexander McKenzie på klaver.