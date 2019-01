Vil undgå drukneulykker: Nye stiger skal hjælpe nødstedte på havnen i Svendborg

I takt med at bylivet er rykket tættere på havnen, er Svendborg Havn gået i gang med at sætte flere stiger op langs kajerne uden for lystbådehavnen. Men de ændrer ikke på, at Svendborg Havn er en farlig havn at falde i, forklarer havnemester Hans Søby.

Svendborg: Byudviklingen i Svendborg er gået præcist den vej, man ønskede. Havnen og byen er blevet bundet bedre sammen, og Frederiksø vokser sig i disse år til en ny, livlig bydel.

Det kan have en bagside. For når flere folk, og ofte af den unge, festende slags, færdes på havnen, stiger risikoen for tragiske hændelser som den, hvor en 19-årig mand natten til lørdag druknede i havnen og blev fundet næste formiddag i vandet ved broen over til den gamle værftsø.

Det er en udvikling, Svendborg Havn allerede er i gang med at tage højde for. Det forklarer havnemester Hans Søby.

- Det var den beslutning, vi tog, da byen rykkede tættere på, for så kan sådan noget her jo ske. Der mente vi, at det bedste, vi kunne gøre, var at sørge for, at der er nogle muligheder for i hvert fald at komme op igen, hvis man falder i vandet. Pludselig ligger vi jo simpelthen så tæt på der, hvor folk går i byen, siger han.

Derfor har man gennem noget tid sat neongule stiger op langs kajerne på Frederiksø og andre steder rundt i havnen uden for lystbådehavnen, som allerede er sikret grundigt med stiger og redningskranse.

Indtil videre er der kommet 15 flere stiger op, og flere kommer til løbende i takt med, at fenderværkerne bliver renoveret. De bliver sat med maksimalt 100 meters mellemrum, og farven er på ingen måde tilfældig.

- De er gule og ret synlige i dagslys, og så er de udstyrret med solceller, så de kan lyse om natten, siger havnemesteren.