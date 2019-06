Vil udbrede jysk ide: SF vil så blomster på landmandens marker

Formanden for Natur- og Miljøudvalget i Svendborg, Bruno Hansen, er brændt lun på ideen om de såkaldte faunastriber, hvor der vokser vilde blomster i kanten af landmændenes marker. Han vil nu i dialog med de lokale landmænd om ideen for at styrke biodiversitet og bæredygtigheden.

Svendborg: I Jylland er det et udbredt fænomen, og nu forsøger SF også at sprede ideen til det sydfynske marker.

- De er høje. Vi ser i mange sammenhænge, at landbruget viser interessere i at vise sig fra en side, hvor de også tager ansvar og vil bæredygtighed og biodiversitet. Derfor tror jeg også, vi kan få dem til at lave de her spor i kanterne af jeres marker, siger Bruno Hansen.

- I Jylland er det sådan, at landmændene lægger jorden til, og kommunen betaler for frøene, og det er også sådan en aftale, jeg vil gå efter, siger Bruno Hansen.

- Vi mødes med landmændene på et årligt møde i august, og her vil vi præsentere dem for ideen, siger SF'eren, der også fortæller, at landmændene ikke får nogen økonomisk kompensation ved at stille en stribe på tre meter af deres marker til rådighed.

Tiltalende forslag

Landmand Tony Strandholdt fra Gudbjerg er ikke afvisende over for forslaget. Han påpeger dog, at han havde sagt nej, hvis ideen var blevet præsenteret op til dette års såning, forbi økonomien er presset efter sidste års tørke og dårlige udbytte.

- Men jeg synes, det er et tiltalende forslag. Vi vil godt være med til at give et godt indtryk, og kan det her anlægges langs vejene, vil det betyde noget for insekterne, men økonomien skal selvfølgelig være til det. Til næste år er tingene igen mere normale, og så tror jeg godt, man kan få flere landmænd med til det, vurderer Tony Strandholdt.

Svendborg Kommune ønsker i det hele taget at have større fokus på bæredygtighed, og man indkalder nu til et borgermøde om emnet. Det sker på Svendborg Bibliotek torsdag den 27. juni klokken 16-19, hvor man vil i dialog med borgerne og blandt andet spørger, hvad der er vigtigt at prioritere, og hvordan en strategi for området bliver nærværende.