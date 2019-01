Vil lave café og orangeri: En kvart million kroner til nyt kontorfællesskab

Kontorfællesskabet Work2gether, som er på vej i den tidligere retsbygning i Svendborg, har fået en kvart million kroner i såkaldte LAG SØM-midler. Pengene skal bruges på at lave en café og et orangeri.

- Der er tale om et millionprojekt, men de 250.000 kroner et er rigtig fint tilskud, siger han.

- Glasbygningen skal være orangeri og bliver en del af arbejdscaféen. Der skal være masser af planter, og det skal være sådan et sted, hvor man kan sætte sig hele året. Vi plejer at sige, at meningen er at få bragt naturen tilbage til arbejdslivet, siger Thomas Wiberg, der desuden oplyser, at LAG SØM-pengene ikke rækker.

Han beretter også, at de fleste mennesker ifølge undersøgelser tilbringer op imod 90 procent af deres tid i bygninger, og at parret derfor har planer for den glaskorridor, som forbinder en ny og en gammel bygning og ifølge Thomas Wiberg lige nu mest minder om en blanding af en operationsstue og et lighus.

- Vi synes, der mangler et sted, hvor erhvervsfolk og forenings- og kulturlivet kan mødes og danne netværk, og derfor vil vi skabe en café. Det bliver ikke en stor restaurant, men et sted, hvor man kan få en bolle eller en kop kaffe eller god te, siger han.

Parret købte den tidligere retsbygning i Tinghusgade i foråret 2018 og er i gang med at indrette den til et kontorlandskab med navnet Work2gether, og ifølge Thomas Wiberg skal bygningen ikke bare danne ramme om omkring 120 arbejdspladser.

Svendborg: Sydfyn mangler en café for erhvervslivets aktører, og så er det på tide at få bragt naturen ind i arbejdslivet.

LAG SØM står for den lokale aktionsgruppe for Syd-, Øst- og Midtfyn. Formålet er at udvikle landistrikterne inden for områderne erhvervsfremme og rammevilkår. Aktionsgrupperne er finansieret af midler fra dels EU, dels Erhvervsministeriet. Følgende Svendborg-projekter har ud over kontorfællesskabet Work2gether fået penge fra LAG SØM: Thurø Ridelaug, 250.000 kroner til etablering af ridestier i skovene på Thurø. Kulinarisk Sydfyn, 250.000 kroner til blandt andet etablering af et informationskontor i Svendborgs bymidte. Baggårdteatret, 100.000 kroner til en såkaldt audiowalk, som kombinerer teater, musik og fortælling med en vandring i og omkring Svendborg. Fishing Lodge Fyn, 50.000 kroner til aktiviteter og oplevelser til danske og udenlandske fisketurister. Klatreparken Gorilla Park, 100.000 kroner til at bygge en trætophytte.

Åbning i marts

Hvad ombygningen angår, så går den planmæssigt, oplyser Thomas Wiberg.

- Vi åbner første sektion af tinghuset 1. marts, og vi har 20 stående på venteliste, som flytter ind, siger han.

Forventningen er, at caféen og orangeriet står færdigt i løbet af sommeren, og at hele huset vil være klar til brug i efteråret 2019.

Og så handler det om at have is i maven.

- Vi vil have de rigtige ind i stedet for at sige ja til alle, og vi kan se rundt omkring i landet, at det typisk tager to år at få fyldt sådan et hus helt op. Vi kan se, at der er opbakning, så vi tror på, at det er fyldt op i slutningen af 2020, siger Thomas Wiberg.