Vil kæmpe mod blokpolitik: Lokalliste fortsætter i Svendborg

Svendborg: Svendborg Lokalliste er slet ikke klar til at smide håndklædet i ringen. Det besluttede en enstemmig generalforsamling mandag aften, da det blev diskuteret, hvorvidt den politiske lokalliste skulle nedlægge sig selv.

- Der var en energi og generelt stærke kræfter til at fortsætte. Vi tror på, at der er brug for lokallisten. De mindre partier er med til at sikre mere politisk mangfoldighed og arbejder mod den "præsidentvalgkamp", der føres mellem de store partier, mener tidligere byrådsmedlem for listen, Finn Olsen.

Også ved sidste års generalforsamling blev der sat spørgsmålstegn ved listens eksistensberettigelse, men også dengang var der enighed om at fortsætte.